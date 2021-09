Der nostalgische Zauber von Bohnerwachs, Spanholzkäfig und Jörg Schönenborn Darum gehe ich so gern wählen

Ich lebe gern in diesem langweiligen Land mit seinen langweiligen Politikern und langweiligen Wahlkämpfen. Und ich gehe gern ins Wahllokal. Allein der Name ist so hübsch von gestern.