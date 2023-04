Frei warnt vor internen Machtkämpfen

Auch Frei sieht in Merz »den exzellenten Kandidaten«. Zudem warnt Frei vor möglichen Machtkämpfen in den eigenen Reihen: »Die CDU hat bei der vergangenen Bundestagswahl vor allem auch deshalb Vertrauen eingebüßt, weil Armin Laschet in der Breite der Partei der Rückhalt fehlte.« Das dürfe nicht wieder passieren, so Frei. »Fraktion und Partei werden dieses Mal geschlossen hinter Merz stehen.«