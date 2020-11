Fund in Munster Ex-Bundeswehrmitarbeiter hortete über 600 Kilogramm Munition und Schwarzpulver

Bei Haushaltsauflösungen kommen die überraschendsten Dinge zutage. In Munster fiel nun ein 80-Jähriger auf, der alte Bundeswehrbestände in Kellerräumen lagerte. Entschärfer der Polizei rückten an.