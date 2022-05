Ein 37 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Celle steht unter Verdacht, am Dienstagnachmittag eine Frau tödlich verletzt zu haben. Die 35-Jährige starb noch am Tatort an den Folgen mehrerer Stiche in den Körper. Zeugen hatten noch Erste Hilfe geleistet und den Rettungsdienst alarmiert – vergebens.