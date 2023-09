»Burning Man« -Besucher können abreisen Das Ende der Schlammschlacht

Per Fußmarsch aus dem Matsch

Einige Teilnehmer hatten sich zu Fuß zur nächstgelegenen Schnellstraße aufgemacht, barfuß oder mit Plastiktüten an den Füßen, melden US-Nachrichtenagenturen. Der nächste Ort ist rund acht Kilometer entfernt. Wer es dorthin schafft, kann mit eigens eingerichteten Shuttlebussen weiter ins rund 180 Kilometer entfernte Reno fahren. »Dies ist keine einfache Lösung, aber eine mögliche«, so die Organisatoren. Sie raten allerdings davon ab, die Strecke nachts zu gehen. In der Dunkelheit könne man sich leicht verlaufen, und Such- und Rettungsaktionen würden die Lage noch verkomplizieren.