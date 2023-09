Nach heftigen Regenfällen hatte sich am Wochenende das Gelände des berühmten Burning-Man-Festivals im US-Bundesstaat Nevada in kürzester Zeit in eine riesige Schlammfläche verwandelt.

Einige der rund 70.000 Festivalbesucher kämpften sich Medienberichten zufolge kilometerweit zu Fuß durch den dicken Schlamm, um Hauptstraßen außerhalb des Geländes zu erreichen und von dort aus nach Hause zu kommen. Die Polizei teilte am Wochenende außerdem mit, sie untersuche einen Todesfall bei dem Festival.

Ein deutscher Besucher teilt Eindrücke auf seinem Instagram-Account:

Martin, Festivalbesucher:

»Ich werde euch ein wenig aufklären, was ich hier über den Boden und die Schlammsituation weiß. Hier sieht man einen fast perfekt harten und trockenen, befahrbaren Schlamm. Aber nur ein paar Meter weiter ist es ganz anders: Der Schlamm hier ist sehr schmierig und schwer zu befahren und zu begehen. Das liegt daran, dass die Leute darauf laufen und fahren, und so wird es super rutschig.«

Die Straßen auf und zu dem Festival sind nicht mehr passierbar. Die Veranstalter hatten am Sonntag deshalb alle Zugänge gesperrt. Nur Notfahrzeuge dürfen die Schlammfelder seitdem befahren oder verlassen – eigentlich.

O-Ton:

»Die versauen es einfach für alle.«

Die Organisatoren baten die Besucher schon am Samstag, Nahrung und Wasser zu sparen – und wenn möglich miteinander zu teilen.

O-Ton:

»Das ist der beste Burn aller Zeiten. Im Ernst, das hat uns die Möglichkeit gegeben, zu radikaler Unabhängigkeit zu gelangen und uns gegenseitig in der Gemeinschaft zu unterstützen. Ich habe die beste Zeit überhaupt.«

Die Veranstalter versuchen ihrer Webseite zufolge, Shuttle-Busse, Wifi-Punkte und funktionierende mobile Toiletten bereitzustellen. Das namensgebende Kernritual des »Burning Man« konnte bisher nicht stattfinden: Eigentlich sollte auf dem Festival am Sonntag wie in jedem Jahr eine überdimensionale Holzstatue brennen. Ob die große Masse der Besucher wie angekündigt am Montag die Heimreise antreten darf, war zunächst noch unklar.