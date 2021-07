Nordsee Achtjähriger rettet fünf Jahre alten Bruder vorm Ertrinken

Die Mutter passte nicht auf, da ging der Fünfjährige unter: An der Nordsee hat ein Achtjähriger seinen kleinen Bruder an die Wasseroberfläche gezogen. Die Jungen kamen mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus.