Für umgerechnet 2,7 Millionen Euro ist eine Jacke versteigert worden, die der US-Astronaut Edwin »Buzz« Aldrin 1969 bei der ersten erfolgreichen Mondlandemission »Apollo 11« trug. Die weiße Jacke mit den Logos der US-Raumfahrtagentur Nasa und der Mission »Apollo 11«, einer US-Flagge sowie dem Namenszug »E. Aldrin« erzielte am Dienstag einen Preis von 2,77 Millionen Dollar, wie das Auktionshaus Sotheby's in New York mitteilte.