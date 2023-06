Bis vor ein paar Jahren wurden hier Tiere geschlachtet, jetzt blühen in der ehemaligen Schlachterei im sächsischen Ebersbach Hanfpflanzen. Rund 20 Kilometer nördlich von Dresden züchtet das Berliner Start-Up Demecan seit Oktober 2021 Cannabis. Bisher nur für medizinische Zwecke. Die Hoffnung, dass Cannabis auch als Freizeitdroge demnächst legalisiert wird, ist hier sehr groß.

Jörg Sellmann, Geschäftsführer

»Spannend ist eben, dass Deutschland in dem voll liberalisierten Umfeld weltweit der größte zusammenhängende Cannabis-Markt sein wird - größer als Kanada heute oder die USA, wo es ja nicht die gesamten USA betrifft, sondern einige Bundesstaaten. Der Gesamtmarkt hat etwa eine Größe von vier Milliarden Euro.«

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen versucht das Startup, den Pflanzen möglichst gute Bedingungen zu schaffen. So simulieren die Cannabis-Gärtner durch unterschiedliche Lichtverhältnisse die verschiedenen Jahreszeiten. Sollte es zur gesetzlichen Legalisierung kommen, sind sie gut vorbereitet

Adrian Fischer, Gründer und Geschäftsführer

»Derzeit haben wir eine Produktionskapazität von knapp 2000 Kilogramm in unserer Anlage, die wir auch relativ schnell erweitern können. Auf wie viel wir das erweitern werden, das hängt natürlich davon ab, wie dann eben diese Pilotprojekte oder auch die Regulierung der Cannabis Social Clubs aussehen wird. Prinzipiell könnte man hier am Standort deutlich über 10.000 Kilogramm pro Jahr anbauen. Es gibt schon einen Zaun, eine Überwachungsanlage. Wir haben genug Strom für die Versorgung. Also wir können da relativ schnell expandieren.«

Ökonomen schätzen die Steuereinkünftee durch eine Legalisierung sowie Einsparungen zum Beispiel durch Polizei- und Justizkosten, auf bis zu 4,7 Milliarden Euro. Wo Cannabis langfristig legal ist, schrumpft der Schwarzmarkt. So zum Beispiel in Kanada. 2020 wurde dort in offiziellen Cannabis Shops erstmals mehr verkauft als auf der Straße. Ethische Bedenken, mit Cannabis Geschäfte zu machen, hat man bei Demecan nicht - solange der Gesetzgeber Regeln schaffe, mit denen die Qualität und auch der Preis sichergestellt sei.

Adrian Fischer, Gründer und Geschäftsführer

»Ansonsten ist, glaube ich, die größte Herausforderung im Moment erstmal aufseiten der Politik, nämlich eine wirklich funktionierende Regulatorik dafür zu schaffen, in der man verhindern kann, dass der Schwarzmarkt eben weiter existiert, beziehungsweise dass man erfolgreich gegen den Schwarzmarkt konkurrieren kann. Es ist ja nicht so, dass wir hier was machen würden, was es vorher nicht gibt. Es ist nur etwas, was wir aus dem Schwarzmarkt rausnehmen in etwas, was dann kontrolliert ist. Und wenn man dann viel zu viel Kontrolle ausübt und sehr viel Preisdruck ausübt auf die Hersteller hier, dann wird es schwierig mit den Schwarzmarkt Preisen zu konkurrieren.«

Mit konkreten Plänen für eine Expansion wartet das Unternehmen noch, bis die Gesetzeslage klarer ist. Die Pläne zur Legalisierung durch die Bundesregierung ist Stand jetzt in mehrere Schritte aufgeteilt. Ein bundesweiter freier Verkauf in Geschäften soll aber nach Einwänden der EU-Kommission frühestens nach fünfjährigen regionalen Modellversuchen ermöglicht werden.