Ein »Captain America«-Comic ist in den USA für 3,12 Millionen Dollar (etwa 2,86 Millionen Euro) versteigert worden. Das im März 1941 erschienene Heft Nummer eins sei in sehr gutem Zustand gewesen, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas im US-Bundesstaat Texas mit. Über den Käufer wurde bislang nichts bekannt.