Der Terrorverdacht gegen zwei Brüder, die am 7. Januar in Castrop-Rauxel festgenommen wurden, scheint sich zu konkretisieren. Bei einer weiteren Durchsuchung in der Wohnung von Monir J., einem 32-jährigen Iraner, sind die Ermittler offenbar fündig geworden. »Wir haben am vergangenen Donnerstag bei einer Durchsuchung verfahrensrelevante Beweismittel in der Wohnung in Castrop-Rauxel gefunden«, sagte der Düsseldorfer Oberstaatsanwalt Holger Heming. Was genau und in welcher Menge gefunden wurde, wollte er auf Rückfrage nicht sagen.