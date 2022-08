Ein Kind ist an einer Baustelle im niedersächsischen Celle mit seinem Fahrrad unter eine Straßenwalze geraten und noch am Unfallort gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Fünfjährige am Montag zusammen mit seinem Vater und seinem sieben Jahre alten Bruder unterwegs. Die Kinder fuhren auf ihren Fahrrädern, während der Vater hinter ihnen herjoggte.