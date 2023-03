Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größte europäische Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen.

Unsere Piloten fliegen gemeinsame Einsätze im Luftraum unserer baltischen Partner. Hier in Deutschland haben unsere Armeen ein gemeinsames Pionierbrückenbataillon aufgestellt, das ich heute Nachmittag besuchen werde. Deutschland ist das einzige Land weltweit, mit dem das Vereinigte Königreich eine solche gemeinsame Einheit unterhält – ein außerordentlicher Beweis für unsere Partnerschaft.

»Wir entwickelten eine gegenseitige Bewunderung für unsere Literatur und Musik«

Ladies and Gentlemen,

I can hardly begin to express the pride I feel in the strength of the partnership between our two countries. Germany, her people and distinctive culture have made such a profound impact on me over so many of my previous visits. Since I first came to Germany when I was just 13 years old, I have grown to become familiar with the different corners of this remarkable land.

Like many British people, I have close personal ties here — in my case, cherished family relationships and associations that go back generations. For all of us, however, there are countless points of connection and common experience in the British-German story, which has unfolded over nearly two millennia.

Throughout the middle ages, the renowned Hanseatic League traded goods from Lübeck and Hamburg to ports up and down the English coast, establishing a trading partnership which underpins our shared prosperity to this day. Where goods travelled, ideas travelled too. Our people came to be inspired by each other’s example.

Wir entwickelten eine gegenseitige Bewunderung für unsere Literatur und Musik. Deutsch war die erste Sprache, in die Shakespeare übersetzt wurde. Und die erste Shakespeare-Gesellschaft der Welt wurde 1864 nicht etwa in England gegründet – sondern in Weimar.

In wenigen Wochen werden wir bei der Krönungsfeier in der Westminster Abbey wieder großartige Werke von Georg Friedrich Händel hören, der als Deutscher geboren wurde und als Brite starb. So wie bei jeder Krönung seit der meines siebenmaligen Urgroßvaters, König Georgs des Zweiten, 1727.