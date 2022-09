»God Save the King«

Großbritannien hat nun auch offiziell einen neuen Monarchen. Am Samstag wurde Charles III. im St James’s Palace in London zum König ausgerufen. Die Proklamation folgte einem strengen Protokoll.

Zunächst wurde der Monarch in Abwesenheit vom sogenannten Accession Council zum König proklamiert. Dieser Versammlung gehören Mitglieder der königlichen Familie, aktive und frühere Regierungs- und Parlamentsmitglieder, Kirchenvertreter und andere Persönlichkeiten an. Anwesend waren auch ehemalige Premierminister wie Boris Johnson, Theresa May und David Cameron. Die Proklamation wurde anschließend von den Anwesenden unterschrieben.

Im zweiten Teil der Zeremonie war der König dann selbst dabei. Charles verlas eine Erklärung. Anschließend und unterschrieb er die Proklamation. Außerdem leistete er einen Eid, in dem er die Sicherheit der protestantischen Religion in Schottland garantieren soll.

König Charles III.

»So wahr mir Gott helfe.«

Vom Balkon des Palastes wurde die Proklamation dann öffentlich verlesen.

David Vines White, Garter Principal King of Arms

»Wir rufen den allmächtigen Gott um Gnade für unsere verstorbene Königin Elizabeth II., die in gesegneter und ruhmreicher Erinnerung bleibt. Mit ihrem Tode ist die Krone des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland ausschließlich und rechtmäßig an Prinz Charles Philip Arthur George weitergegeben worden.«

Eine weitere Verlesung fand kurz darauf auch vor der Londoner Börse statt. Am Sonntag folgen Bekanntmachungen in Schottland, Nordirland und Wales.