Die Stadt Chemnitz wollte die Angaben gegenüber dem SPIEGEL aus Datenschutzgründen weder dementieren noch bestätigen.

Pham kam als sogenannter Vertragsarbeiter in die DDR und lebt seit über 35 Jahren in Sachsen. Wegen eines längeren Aufenthalts in Vietnam 2015/2016 hatte er sein Bleiberecht hierzulande verloren und wurde zusammen mit seiner Familie nur noch geduldet. Dass die Duldung von Nguyen und der gemeinsamen Tochter nicht verlängert wurde, hat laut Flüchtlingsrat damit zu tun, dass die drei von den Behörden nicht als »Familieneinheit« anerkannt würden, da Nguyen und Pham in Vietnam nicht standesamtlich, sondern nur traditionell geheiratet hätten.