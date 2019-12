Ein vor drei Tagen verschollenes chilenisches Militärflugzeug ist vor der Antarktis ins Meer gestürzt. Bei der Suche nach der Maschine seien Leichenteile und Überreste der Maschine gefunden worden, teilten die Streitkräfte des südamerikanischen Landes mit.

"Es ist praktisch unmöglich, dass es Überlebende dieses Unglücks gibt", sagte Luftwaffenchef Arturo Merino am Donnerstag. An Bord der Maschine befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 38 Menschen.

Bei der Suchmission in der Drakestraße zwischen Südamerika und der Antarktis wurden zudem unter anderem ein Ersatzrad, Teile der Innenverkleidung, ein Teil des Tanksystems sowie zwei Taschen, ein Schuh und ein Rucksack gefunden.

Am Montag war der Kontakt zu der C-130 Hercules abgerissen, die von Punta Arenas in der Region Patagonien zum Antarktisstützpunkt Presidente Frei unterwegs war. An Bord befanden sich 17 Besatzungsmitglieder und 21 Passagiere. Die Maschine transportierte Personal, das Wartungsarbeiten an einer Pipeline verrichten sollte.

Gefunden wurden die Überreste von Suchschiffen 30 Kilometer südlich von der Position entfernt, von der sich die C-130 Hercules am Montag zum letzten Mal per Funk gemeldet hatte. An der Suchaktion nahmen 14 Schiffe sowie 23 Flugzeuge und Helikopter teil. Zudem wurden Satelliten mehrerer Länder eingesetzt. Die ersten Trümmer wurden vom chilenischen Fischereischiff "Antartic Endeavour" und dem brasilianischen Polarschiff "Almirante Maximiano" aufgefunden.

Die chilenische Regierung kündigte umfangreiche Ermittlungen zu dem Unglück an. "Wenn 38 Landsleute ums Leben kommen, ist das Mindeste, was wir tun können, die Wahrheit herauszufinden", sagte Verteidigungsminister Alberto Espina.