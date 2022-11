Krumm berichtete also am vergangenen Mittwoch gerade live aus einem eigentlich ruhigen Vorort der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile, in dem die Zahl der Raubüberfälle dem Bericht zufolge jedoch zugenommen hat, als plötzlich ein Papagei auf seiner Schulter landete. Krumm ließ sich nicht beirren, sprach weiter über die Zunahme an Diebstählen, als der Papagei ihm wie aufs Stichwort prompt den Kopfhörer aus dem linken Ohr pickte – und davonflog.