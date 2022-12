In Zentralchina ist es am Mittwoch zu einer Massenkarambolage mit hunderten Fahrzeugen und einem Todesopfer gekommen. Schuld an der Kollision von rund 200 Fahrzeugen sei dichter Nebel gewesen, meldete der staatliche Sender CCTV unter Berufung auf örtliche Behörden. Der Nebel sei plötzlich aufgetreten.