Beim Einsturz eines Turnhallendachs in einer Schule im Nordosten Chinas sind elf Menschen ums Leben gekommen. Das Dach sei am Sonntagnachmittag komplett eingebrochen, berichteten die Staatsmedien am Montag. Acht Menschen überlebten demnach das Unglück. Als Ursache vermuteten die Behörden Materialfehler beim Bau.