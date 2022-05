Auswertung des Flugschreibers nach Unglück mit 132 Toten Flugzeug in China womöglich absichtlich zum Absturz gebracht

»Das Flugzeug hat das getan, was ihm von jemandem im Cockpit befohlen wurde«: Ein Passagierjet in China könnte absichtlich in einen Berghang gelenkt worden sein. Das berichtet jetzt die Zeitung »Wall Street Journal«.