China hat das weltweit größte Netz an Hochgeschwindigkeitszügen

Tödliche Bahnunglücke waren in den vergangenen Jahren selten in China, das Land verfügt über das weltgrößte Netz an Hochgeschwindigkeitszügen. 2017 waren zwölf Arbeiter bei einer Explosion während Bauarbeiten an einem Tunnel auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Guizhou gestorben. Im Jahr 2011 starben rund 40 Menschen, als ein Hochgeschwindigkeitszug in der ostchinesischen Stadt Wenzhou nahe Shanghai verunglückte. Damals war den Behörden vorgeworfen worden, wegen des schnellen Ausbaus des Bahnnetzes die Sicherheit vernachlässigt zu haben.