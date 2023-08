Auch Ashleigh Marshall vom Zoo im englischen Chester unterstrich gegenüber der BBC , dass es sich »definitiv um einen echten Bären« handele. Zu den Falten am Rücken des Tieres sagte sie, dass das ein normal sie. Die Falten würden den Bären helfen, sich vor Feinden zu schützen, denn die lockere Haut ermögliche es ihnen, »sich in ihrer Haut zu drehen« und sich zu wehren.

»Wir Malaienbären sind zierlich, die kleinsten Bären der Welt«

Der Zoo selbst hatte in einer Stellungnahme aus Perspektive der Bärin Angela mitgeteilt, die Malaienbären seien kleiner als andere Bären und sehen anders aus, seien aber echt. Darin hieß es laut »Guardian« unter anderem: »Wenn man an Bären denkt, denkt man zuerst an eine riesige Gestalt und unglaubliche Kraft.« Aber nicht alle Bären seien »Ungetüme«. Und weiter: »Wir Malaienbären sind zierlich, die kleinsten Bären der Welt.«