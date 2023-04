Das Gericht in Hengyang entschied am vergangenen Dienstag, der Mann habe einen vorsätzlichen »Vermögensschaden« zu verantworten: Er wurde der vorsätzlichen Zerstörung von Eigentum für schuldig befunden. Die chinesischen Behörden gaben demnach an, dass die 1100 toten Hühner einen geschätzten Gesamtwert von 13.840 Yuan haben, das entspricht etwa 1800 Euro.

Das Gericht verurteilte den Mann zu einer sechsmonatigen Haftstrafe mit einem Jahr Bewährung: Denn er habe Reue für sein Verbrechen gezeigt.