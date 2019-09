Kollision von Lkw und Reisebus Dutzende Tote bei Verkehrsunfall in China

Bei einem Verkehrsunfall im Osten Chinas sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen, 36 weitere wurden verletzt.

Ein voll besetzter Reisebus sei am Samstag auf einer Schnellstraße in der Provinz Jiangsu mit einem Lastwagen zusammengeprallt, teilten die Behörden am Sonntag mit. Unglücksursache war laut einer ersten Untersuchung ein geplatzter Reifen an dem Bus. Der Rettungseinsatz dauerte acht Stunden. In dieser Zeit blieb die Schnellstraße zwischen Changchun und Shenzhen, wo sich der Unfall ereignet hatte, gesperrt.

Von den 36 Verletzten trugen neun schwere Schäden davon, teilte die Behörde für öffentliche Sicherheit in Yixing mit. 26 Menschen erlitten den Angaben zufolge weniger schwere Verletzungen und ein Mensch konnte bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Tödliche Verkehrsunfälle kommen in China oft vor, weil Verkehrsregeln häufig missachtet werden. So starben im Jahr 2015 nach Behördenangaben 58.000 Menschen bei Verkehrsunfällen in der Volksrepublik. China hat ungefähr 1,4 Milliarden Einwohner, aber eine deutlich geringere Pkw-Dichte als beispielsweise die EU.