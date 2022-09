Es sei zu Erdrutschen gekommen, berichtete das Staatsfernsehen. Im Ort Detuo seien Häuser schwer zerstört worden. In Moxi und Yanzigou seien Kommunikationsverbindungen unterbrochen worden. Straßen seien in Lengfeng beschädigt worden. In der Kreisstadt Luding waren die Menschen aus Angst aus den Häusern auf die Straßen gelaufen. Es war das stärkste Beben in der Provinz seit dem Jahr 2013.

Fast 90.000 Tote bei Beben im Jahr 2008

Das Epizentrum befand sich in rund zehn Kilometer Tiefe etwa 40 Kilometer südöstlich der Stadt Kangding in der Provinz Sichuan, wie die US-Erdbebenbehörde Geological Survey mitteilte. Die Erschütterungen waren auch in den nahe gelegenen Millionenstädten Chengdu und Chongqing zu spüren, wie Anwohner der Nachrichtenagentur AFP berichteten.