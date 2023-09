Laut der »Volkszeitung« erhielt die Polizei am 24. August einen Hinweis, dass ein Mauerabschnitt in der Gemeinde Yangqianhe beschädigt worden sei. Vor Ort fanden die Ermittler demnach Spuren von schwerem Gerät und eine breite Lücke in dem grasbewachsenen Wall. Die Polizei im Kreis Youyu veröffentlichte online Fotos des zerstörten Mauerabschnitts.