10. Februar 2024 (Jahr des Holz-Drachen)

29. Januar 2025 (Jahr der Holz-Schlange)

17. Februar 2026 (Jahr des Feuer-Pferds)

6. Februar 2027 (Jahr der Feuer-Ziege)

26. Januar 2028 (Jahr des Erde-Affen)

13. Februar 2029 (Jahr des Erde-Hahns)

3. Februar 2030 (Jahr des Metall-Hunds)

Wird das chinesische Neujahrsfest ausschließlich in China gefeiert?

Nein, das chinesische Neujahrsfest ist weltweit verbreitet. Außerhalb Chinas ist es vor allem in Taiwan, Südkorea, Vietnam und in der südlichen japanischen Präfektur Okinawa beliebt. Gefeiert wird es in allen Ländern, in denen viele Chinesen und Chinesinnen leben. Dazu zählen auch Thailand, Singapur, Malaysia, Indonesien sowie die Philippinen. Außerhalb Asiens nehmen auch die Bewohner der Chinatowns in New York, London und Sydney an traditionellen Ritualen teil.