»Es wurde überall geschrien, es gab Panik«, sagte Laurent Picard, der mit seinen beiden Töchtern zu dem Feuerwerk gekommen war. »Ich habe schnell meine Töchter in Sicherheit gebracht. Das hätte auch uns treffen können. Was für ein Schock«, sagte er.

Feuerwerke in diesem Jahr teils abgesagt

Der Bürgermeister des Ortes, Gilles Bourdouleix, betonte, dass die Stadt seit Jahren mit demselben Feuerwerksspezialisten zusammenarbeite. Bislang habe es nie Zwischenfälle gegeben.

Am Abend des 13. oder am 14. Juli werden in französischen Orten zum Nationalfeiertag traditionell Feuerwerke gezündet. In diesem Jahr wurden die Feuerwerke in mehreren Regionen wegen der Hitzewelle und der Gefahr von Waldbränden abgesagt.