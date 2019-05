Australischer Teenager "Eggboy" spendet Zehntausende Dollar für Christchurch-Opfer

Großzügige Spende eines Teenagers: Der in Australien als "Eggboy" bekannt gewordene William Connolly hat den Opfern der Anschläge von Christchurch knapp 100.000 australische Dollar (62.000 Euro) zukommen lassen. Der Junge hatte im März international Aufsehen erregt, als er auf dem Kopf eines rechten Senators ein Ei zerschlug. Der Politiker hatte zuvor die Anschläge in Neuseeland mit 51 Toten als Folge der muslimischen Einwanderung bezeichnet.

Im Internet wurden daraufhin Spenden für Connolly gesammelt, um die Rechtskosten nach dem Angriff zu decken. Sein Anwalt habe ihn aber kostenlos vertreten, schrieb Connolly nun auf Instagram. Er brauche das Geld deshalb nicht und spende es den Opfern von Christchurch. "Ich hoffe von ganzem Herzen, dass das euch etwas unterstützt. Macht weiter damit, Liebe zu verbreiten."

Nennenswerte juristische Folgen hatte der Ei-Angriff für Connolly nicht. Er kam im April mit einer Rechtsbelehrung davon.

Erst Mitte Mai hatte es in Australien einen ähnlichen Vorfall gegeben. Auf einer Veranstaltung in der Stadt Albury hatte eine junge Frau den australischen Premierminister Scott Morrison mit einem Ei beworfen und ihn am Kopf getroffen. Morrison überstand den Angriff unbeschadet. Die junge Frau, die noch ein halbes Dutzend weiterer Eier dabei hatte, wurde von Sicherheitskräften gestoppt.