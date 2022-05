Wie sieht’s aus?

Am Vater- und Herrentag formerly known as Christi Himmelfahrt gibt es das übliche Server-Voreinstellungswetter, was traditionell mit »Teils heiter, teils wolkig, einzelne Schauer« umschrieben wird. Mehr Sonne als anderswo gibt es nachmittags an der Ostseeküste sowie allgemein südlich von Kinzig und Donau. Schauer gibt es am ehesten in der Nordhälfte, das ist die Vorhersage für Donnerstag 12 Uhr (andere Termine via Menü) .