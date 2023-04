B. soll die Taten laut Anklage in den Jahren 2000 bis 2017 in Portugal begangen haben. Die Opfer waren demnach Mädchen und Frauen zwischen etwa zehn Jahren und dem Seniorenalter. Sie sind offenbar teilweise unbekannt, in den meisten Fällen verweisen die Ermittler auf Videoaufnahmen, die der Beschuldigte selbst angefertigt haben soll. Derzeit sitzt der auch wegen Kindesmissbrauchs vorbestrafte B. in Niedersachsen eine siebenjährige Freiheitsstrafe unter anderem wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Touristin in Portugal ab. Er hielt sich laut deutschen Behörden früher regelmäßig dort auf.