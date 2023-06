Die Zusammenarbeit von Starkoch Christian Jürgens und den Althoff-Hotels ist endgültig beendet. Das bisherige Gourmetrestaurant »Überfahrt« in Rottach-Egern am Tegernsee soll am 20. Juni unter neuer Führung mit einem neuen Konzept und neuem Namen wiedereröffnen. Es soll künftig von dem Berliner Koch The Duc Ngo geleitet werden und unter dem Namen »Le Duc Tegernsee« asiatische Cross-over-Küche anbieten, wie das Unternehmen am 31. Mai in einer schriftlichen Erklärung mitteilte. »Die Althoff Hotels und Christian Jürgens gehen zukünftig getrennte Wege und blicken auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zurück«, heißt es in dem Schriftstück.