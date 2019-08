Christopher Street Day in Hamburg Brennender Wagen bei CSD - Umzug gestoppt

Bei der Christopher-Street-Day-Parade in Hamburg ist ein Umzugswagen in Brand geraten. Die Demo musste zwischenzeitlich gestoppt werden. Alle Wagen blieben am frühen Nachmittag stehen. Im Fahrerraum des betroffenen Wagens stiegen Flammen auf.

Bei heutigen #CSDHamburg 2019 kam es zu einem Zwischenfall, ein Truck ist in Flammen aufgegangen pic.twitter.com/CKNHj3GfyV — René Mentschke (@rene_dpba) August 3, 2019

Die Polizei sicherte das Areal rund um den brennenden Wagen, während Umzugs-Teilnehmer versuchten, die Flammen zu löschen. Auf Facebook schrieb der Verein Hamburg Pride, der den CSD organisiert, von mindestens vier leicht verletzten Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein überhitztes Stromaggregat die Ursache für den Brand gewesen sein.

Die Veranstalter erwarten in Hamburg an diesem Samstag mehr als 200.000 Besucher zum CSD.