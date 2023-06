Die Bundespolizistin Pechstein hatte auf dem Grundsatzkonvent der CDU am 17. Juni in Berlin ihre Dienstuniform getragen. Die 51-Jährige ehemalige Eisschnellläuferin warb in ihrer Rede für eine Stärkung des Schulsports. Daneben mahnte sie Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber an und ließ sich über das Gendern und vermeintliche Sprachverbote aus. Die von CDU-Chef Friedrich Merz als »brillant« gelobte Rede wurde im Nachhinein vielfach kritisiert, Pechstein wurde Populismus vorgeworfen.