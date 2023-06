Hilfsangebote aus Neuseeland

Das Schwanenpaar hatte im Jahr 2017 für überregionale Aufmerksamkeit gesorgt. Denn buchstäblich über Nacht verschwand eines der beiden Tiere, die seit 2009 auf dem See lebten – es fiel vermutlich einem Fuchs zum Opfer. Die bayerische Schlösserverwaltung veröffentlichte daraufhin auf der Suche nach einem Nachfolger per Pressemitteilung eine Kontaktanzeige, selbst aus Neuseeland kamen Hilfsangebote. Am Ende brachte ein Züchter aus Ingolstadt ein neues Tier nach Coburg – der Beginn der »Liebesbeziehung« des jetzigen Alt-Paares.