Fünf Menschen wurden beim Angriff auf einen LGBTQ-Nachtklub in Colorado Springs am Samstagabend getötet. Dass es nicht noch mehr waren, liegt vor allem an Rich Fierro.

Rich Fierro, ehemaliger US-Soldat:

»Ich weiß, dass ich einfach in den Kampfmodus umgeschaltet habe. Ich musste meine Familie beschützen und in dem Moment war das jeder Mensch in diesem Raum. Dafür bin ich ausgebildet worden. Ich habe ihn gesehen, bin los und hab ihn mir geschnappt.«

Fierro ist ehemaliger US-Soldat. Er war mit seiner Frau, seiner Tochter und Freunden im Club Q, als am Samstagabend ein 22 Jahre alter Mann das Gebäude betrat und um sich schoss.

Rich Fierro, ehemaliger US-Soldat:

»Ich habe ihn am Kragen seiner billigen Jacke gegriffen und zu Boden gerissen. Ein junger Mann, der sich da versteckt hat, ist mit mir aufgesprungen. Ich weiß nicht, ob er mir geholfen hat, den Angreifer umzureißen oder nicht. Keine Ahnung. Der hat genau das gleiche gemacht wie ich – das war toll. Ich habe den Typen zu Boden gerissen und an die Seite gedrückt. Ich glaube, er hat nach seiner Pistole gegriffen, die habe ich ihm abgenommen und der junge Mann war nahe seinem Kopf, dem habe ich gesagt: Schieb' das Gewehr weg von ihm. Und der Junge hat das gemacht. Und dann habe ich auf den Typen eingeschlagen. Ich bin auf ihm – und ich bin ein großer Typ. Aber der war noch größer. Ich habe einfach weiter auf ihn eingeschlagen und habe dem Kerl vor mir gesagt: Tritt ihm gegen den Kopf! Und jemand soll den Notruf betätigen.«

Neben den fünf Todesopfern gab es noch 18 Verletzte. Nach Angaben vom Sonntag schwebten einige davon in Lebensgefahr. Zwischenzeitlich war die Rede von 25 Verletzten, die Zahl wurde später korrigiert.

Fierro selbst wurde am Abend kurzzeitig für den Täter gehalten und festgenommen. Nach einer Stunde löste sich das Missverständnis auf. Heute hadert er, ob er hätte mehr tun können.

Rich Fierro, ehemaliger US-Soldat:

»Ich habe versucht, Menschen zu retten und für fünf von ihnen hat das nicht geklappt. Fünf Menschen sind jetzt gerade nicht zu Hause. Und es ist Thanksgiving. Ich habe Thanksgiving im Irak erlebt – und wir haben da Männer verloren.«

Nach Angaben seiner Frau hat der Angriff bei Fierro ein Trauma aus der Armeezeit wieder in den Vordergrund treten lassen.

Colorado Springs trauert derweil weiter um die Opfer. Dabei kam es vor dem Klub zu bewegenden Szenen.

Der Angreifer befindet sich in Gewahrsam. Die polizeilichen Untersuchungen laufen noch. Für viele liegt als Motiv Hass gegen Homosexuelle und Transgender nahe. Der Angriff ereignete sich am Transgender Day. Noch ist ein Motiv aber nicht bestätigt. Bisher haben die Behörden den Fall noch nicht offiziell als Hassverbrechen eingestuft.