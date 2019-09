Internationaler Fotowettbewerb Tierisch lustig

Die Comedy Wildlife Photography Awards küren einmal im Jahr die lustigsten Tierbilder der Welt. Wer da gewinnen will, muss vor allem eines sein: Zur rechten Zeit am rechten Ort.

Zum fünften Mal werden am 13. November die Comedy Wildlife Photography Awards 2019 vergeben: Das Feld der 40 Finalisten steht inzwischen (siehe Bildergalerie mit Highlights). Es ist ein handgemachter Preis, hinter dem keine große Organisation steht. Zwei Tierfotografen dachten sich 2016 den Wettbewerb aus, um damit Aufmerksamkeit für Naturschutzprojekte zu wecken. Auch in diesem Jahr werden die Awards von der Tierschutzorganisation Born Free unterstützt.

Der Wettbewerb passt damit in mehrfacher Hinsicht in unsere Zeit. Umweltschutz ist eines der großen Themen und lustige Tierfotos eine der großen Social-Media-Plagen unserer Zeit. Seltsam aussehende Tiere, Katzen, Uhus oder klavierspielende Hunde dürften zu den meistverbreiteten Inhalten via Facebook, WhattApp, Instagram und Co gehören. Sie sind der schnelle Lacher zwischendurch, das freundliche Intermezzo im Irrsinn der Unsocial-Media-Plattformen.

Da ist es dann gar nicht so einfach, überhaupt noch mit einem lustigen Tierbild aufzufallen. Wer gewinnen will, muss nicht nur fotografieren können, sondern muss auch unbedingt zur rechten Zeit am absolut richtigen Ort sein.

Beim Comedy Wildlife-Wettbewerb liegt die Betonung allerdings auch auf der kleinen Silbe "Wild": Katzenbilder und Co sucht man hier vergeblich. Das macht die Sache dann wieder zu etwas besonderem - zumal sich ja auch nicht jeder auf den Falkland-Inseln, im südafrikanischen Busch oder sonstigen exotischen Orten wie Lincolnshire oder Helgoland herumtreibt. Denn auch das ist eine Moral von der Geschicht': Wildleben kann man überall fotografieren. Man muss nur de Augen auf, die Kamera bereit haben und rechtzeitig am Drücker sein - dann klappt das auch mit dem Preisgewinn.

Davon gibt es einige. In Unterkategorien gibt es neben Ehre ein "wunderschöne Urkunde" zu gewinnen, sagen die Organisatoren. Der Hauptgewinn hat es allerdings wirklich in sich: eine herrliche, handgemachte Trophäe. Und ja, eine einwöchige Fotosafari in Kenia. Mitmachen darf jeder, die nächste Ausschreibung folgt im Frühjahr.

Hier geht es zur Bilderstrecke mit den Highlights aus den Finalisten 2019.