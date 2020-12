Die Corona-Protokolle - Januar bis März Icon: Spiegel Plus »Dann bekamen wir den Anruf: Er war Corona-positiv, Patient zero in Deutschland«

In China tritt eine neue Lungenkrankheit auf. Clemens Wendtner behandelt den ersten Patienten in Deutschland, Nicola Giesen fährt nach Ischgl und Frank Künster verbringt eine Nacht in seiner Bar und küsst drei Frauen.