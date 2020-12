Corona-Hotspot Icon: Spiegel Plus Warum Sachsen?

Kaum eine Region in Deutschland ist so schlimm von der Pandemie betroffen wie der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Für Covid-Patienten gibt es keine freien Intensivbetten mehr. Ein Ortstermin in Pirna.

Von Jochen-Martin Gutsch