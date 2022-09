Corona-Hunde in Australien Leckerlis mampfen bei Monika

Preise für Heimtierprodukte steigen stärker als Lebensmittel

Holly Medcalf ist eine derjenigen, die ihren Hund Opi bei »Monika's Doggie Rescue« abgegeben hat. Sie arbeitet als Highschool-Lehrerin und gab für Opi in den vergangenen Pandemiejahren fast 4000 australische Dollar für Tierarztbesuche aus, das sind fast 2700 Euro. »Man hat all diese schönen Ideen... und dann ist es in Wirklichkeit so viel Druck und harte Arbeit«, sagte sie Reuters.

In Australien sind die Preise für Heimtierprodukte in der ersten Jahreshälfte um 12 Prozent gestiegen –und damit nach Regierungsangaben doppelt so stark wie die Preise für Lebensmittel und Getränke. Außerdem fehlt es schon allgemein an Mietwohnungen, die Suche nach haustierfreundlichem Wohnraum ist deshalb noch schwerer geworden.