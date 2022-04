Die Versorgungssituation in Kliniken und Pfle­geeinrichtungen ist wegen der Coronapandemie weiterhin pro­blematisch. Das geht aus den Rückmeldungen auf eine regelmäßige Abfrage des Bundes bei den Ländern hervor.

Personalausfälle durch Erkrankungen und Quarantäne blieben demnach auf hohem Niveau, der Krankenhausbetrieb leidet dabei unter dem Mangel an Fachpersonal in Kombination mit weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen und Hospitalisierungen.

Hälfte der Bundesländer verschiebt planbare OPs

In der Hälfte der Bundesländer werden laut den Rückmeldungen planbare Operationen und Untersuchungen verschoben. In Thüringen sei das Risiko einer Unterversorgung von Pflegebedürftigen stationär wie ambulant hoch, heißt es in dem kurz vor Ostern erstellten Papier.