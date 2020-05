Coronakrise - Das Videotagebuch "Stau auf der A 40 – ich wünsch mir den Lockdown wieder"

In Berlin funktionieren die Abiprüfungen trotz des Ausnahmezustands, in Köln kommt mit Mundschutz keine Stimmung auf. Und an der Ostsee wächst die Schlange vor der Bäckerei rekordverdächtig. Tag 67 unseres Videotagebuchs.