Coronakrise - Deutschland im Lockdown "Dankbar, dass ich heute die Miete überweisen kann"

In Potsdam kann eine Caféinhaberin ihre Mitarbeiter bezahlen. In Fürth geht es um Atemschutzmasken - und in Solingen freut sich ein Unternehmer über Nachricht aus Shanghai. Tag 15 unseres Videotagebuchs.