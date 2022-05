Coronalockdown in Shanghai Fälschlicherweise für tot erklärt – Mann kurz vor Abtransport aus Leichensack befreit

In Shanghai wird gegen sechs Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen ermittelt. Der Grund: Am Sonntagnachmittag soll ein älterer Mann aus einem Seniorenheim fälschlicherweise für tot erklärt und in einem Leichensack abtransportiert worden sein. Erst in letzter Minute sei den für den Abtransport zuständigen Mitarbeitern aufgefallen, dass der Mann noch am Leben war. So berichtet es der britische »Guardian «.