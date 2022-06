Die Kinder betonen dabei, dass sie »nicht mehr gesucht« und »nicht getrennt« werden wollen. Clara, die Tochter der Essenerin Anne Maja Reiniger, die seit einem halben Jahr verzweifelt nach ihr sucht, sagt mit schluchzender Stimme: »Ich will, dass die Welt weiß, dass ich freiwillig mitgekommen bin und nicht entführt worden bin.«

»Beenden Sie diese Situation«

Ingo Bott ist Rechtsanwalt in Deutschland. Er vertritt Anne Maja Reiniger und Filip Blank – die beiden Eltern, die seit sechs Monaten ihre Kinder suchen. Bott wendet sich gemeinsam mit einem paraguayischen Kollegen in einem offenen Brief direkt an Andreas und Anna Egler. In der Videonachricht, so schreibt er den Kindesentziehern, »fordern Sie, die Suche einzustellen. Sie verlangen von unseren Mandanten, den Verlust ihrer Kinder zu akzeptieren.«