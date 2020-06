Covid-19 Zahl der Corona-Patienten in US-Krankenhäusern steigt stark an

In mehreren US-Bundesstaaten schnellt die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern in die Höhe. Der Gouverneur von Texas appellierte an die Bürger, zu Hause zu bleiben: "Es geht darum, Leben zu retten."