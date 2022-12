Brandenburg

Auch Brandenburg hält seine Regeln weiterhin aufrecht. In Bus und Bahn gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Auch die Isolationspflicht für fünf Tage oder mit Symptomen für bis zu zehn Tage hat Bestand. Die aktuelle Verordnung gilt bis 11. Januar.

Bremen

»Wenn die Pandemie zur Epidemie wird, dann ist es sinnvoll, die Verantwortung für den Infektionsschutz wieder an die Menschen zurückzugeben«, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Die Hansestadt hat als Ziel für das Ende der ÖPNV-Maskenpflicht den 1. März vorgegeben. Aktuell muss in Bus und Bahn noch Maske getragen werden. Ebenfalls noch aktiv ist die Isolationspflicht für fünf Tage.

Bremen hat mit Niedersachsen ein großes Flächenland zum Nachbarn. »Es ist wegen der Bedeutung des grenzüberschreitenden Verkehrs grundsätzlich sinnvoll, eine einheitliche Regelung zu haben«, sagte Bovenschulte. »Wenn Niedersachsen dann die Maskenpflicht ein paar Wochen später auslaufen lassen will, würden wir im Sinne der Einheitlichkeit sicherlich mitziehen.«

Hamburg

Ein einheitliches Vorgehen, und zwar bundesweit, hätte sich auch Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) gewünscht: Er kritisierte die Alleingänge mancher Länder beim Aufheben der Isolations- und Maskenpflicht und will beide Vorgaben noch bis zum Frühjahr aufrechterhalten.

Hessen

Hessen hat sich seit 23. November von der Isolationspflicht bei positivem Test verabschiedet – und setzt stattdessen auf eine verschärfte Maskenpflicht für Infizierte. Im Nahverkehr müssen die Menschen weiterhin eine medizinische Maske tragen.

Regierungschef Boris Rhein (CDU) hält die Maskenvorgabe für einen verhältnismäßig kleinen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, seine Landesregierung plane darüber hinaus auch keine weiteren Maßnahmen. Seine Erfahrung als Bürger Frankfurts: »Das Gedränge ist oft so groß in Bus und Bahn, dass ich selbst jedenfalls – auch wenn es keine Pflicht gäbe – eine Maske tragen würde.«

Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesregierung in Schwerin möchte Isolations- und Maskenpflicht frühestens nach dem Winter kippen. »Wir richten uns nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Experten in Mecklenburg-Vorpommern, die uns in den Jahren der Pandemie gut beraten haben«, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). »Und die empfehlen dringend, gerade in den Wintermonaten die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen beizubehalten und auch die Isolationspflicht.« Schwesig bedauert, dass es nun von Land zu Land unterschiedliche Regeln gibt.

Niedersachsen

Für Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gilt: Erst mal gut durch den Winter kommen. »Dann werden wir zum Frühjahr hin sicherlich darüber reden können, ob wir die Schutzvorkehrungen generell noch weiter brauchen.« Auf ein konkretes Datum wollte sich Weil nicht festlegen. Aktuell hält das Land an der Maskenpflicht im Nahverkehr und einer fünftägigen Isolation für Infizierte fest.

Nordrhein-Westfalen

In NRW ist seit 23. Dezember eine aktualisierte Coronaschutzverordnung in Kraft. Das Land hält bis auf Weiteres an medizinische Maske im ÖPNV fest, ebenso wie an einer fünftägigen Isolationspflicht.

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat zum 26. November die Isolationspflicht aufgehoben. Allerdings weiterhin aktiv: Die Maskenpflicht für Busse und Bahnen.

Saarland

Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) riet dazu, immer auch die »Kombination der Regelungen« im Blick zu haben. So sei die Maskenpflicht im Nahverkehr gerade deshalb beibehalten worden, weil am 10. Dezember die Isolationspflicht für Infizierte im Saarland entfiel. Das Kalkül: Ein nötiges Übel ermöglicht die Aufhebung eines anderen.

Sachsen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will im Januar neu entscheiden, wie es weitergeht. Er betonte aber bereits, dass ihm Eigenverantwortung beim Masketragen im Nahverkehr wichtig sei. Bis dahin bleibt der Mund-Nase-Schutz im Öffentlichen Personennahverkehr und die Isolationspflicht für positiv Getestete bestehen.

Sachsen-Anhalt

Als erstes Bundesland hat Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht im Nahverkehr am 8. Dezember abgeschafft. Eine fünftägige Isolationspflicht gibt es aber weiterhin.

Nach dem künftigen Coronakurs gefragt, nannte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff keine Termine für Lockerungen. Der CDU-Mann gibt sich pragmatisch: »Wir werden sehen, wie sich das Coronavirus weiterentwickelt.« Träten neue Mutationen auf, könne man kurzfristig reagieren. »Aber grundsätzlich ist es richtig, dass die Verordnungen in den Ländern auslaufen.«

Schleswig-Holstein

Die Maskenpflicht im Nahverkehr läuft in Schleswig-Holstein zum Jahresende aus. Von der Isolationspflicht bei positivem Test hat sich das nördlichste Bundesland schon am 17. Dezember verabschiedet.

Thüringen

Der Freistaat hat seine Coronaregeln schon bis zum 3. Februar verlängert – einschließlich der Isolationspflicht und Maske im Nahverkehr. Lockerungen könnte es laut Gesundheitsministerium im März geben.