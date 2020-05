Coronakrise - Das Videotagebuch "Vier Tage auf einen Test warten - das ist völlig daneben!"

In Solingen endet eine dramatische Quarantäne-Woche, in Dortmund fragt man, warum in Fliegern keine Abstandsregeln gelten. Und in Hohwacht will man über Pfingsten einen Rekord brechen. Tag 74 des Videotagebuchs.