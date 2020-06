Coronakrise - Das Videotagebuch "Fußballspielen – das schönste Erlebnis der letzten 80 Tage"

In Esslingen macht das Konjunkturpaket Laune, in Dortmund ärgert man sich über die Schulpolitik. Und in Köln wurden sehr viele glückliche Männer mit einem Ball gesichtet. Tag 81 unseres Videotagebuchs.