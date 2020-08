Corona-Testpflicht nach dem Urlaub „Uns hätte niemand daran gehindert, direkt nach Hause zu fahren“

Um die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten umzusetzen, hat am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main ein Testzentrum die Arbeit aufgenommen. Gezwungen wird dort allerdings niemand.

Aus Frankfurt berichtet Lisa Duhm